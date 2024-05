Almeno 27 persone sono morte nell’incendio di una grande sala giochi a Rajkot, in India

Sabato almeno 27 persone sono morte nell’incendio di una grande sala giochi a Rajkot, città dello stato indiano del Gujarat, nella parte occidentale dell’India. Radhika Bharai, il capo della polizia locale, ha fatto sapere che l’identificazione delle persone morte richiederà più tempo, dato che la maggior parte dei corpi è carbonizzata.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio: il primo ministro del Gujarat, Bhupendra Patel, ha detto che sul caso sta investigando una squadra speciale. Incendi di questo tipo sono piuttosto frequenti in India, dove le norme di sicurezza spesso non vengono rispettate e mancano le attrezzature antincendio.