È morto a 60 anni Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ne ha dato notizia la stessa università in una nota. Il corpo di Anelli è stato trovato giovedì sera nel cortile del palazzo in cui abitava, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori si sarebbe suicidato. Anelli era nato a Piacenza nel 1963 e si era laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, dove aveva poi conseguito un dottorato in diritto commerciale. Aveva insegnato prima diritto civile alla sede di Piacenza dell’Università Cattolica, e dal 2012 diritto privato alla sede di Milano. Era stato nominato rettore nel 2013, al posto di Lorenzo Ornaghi.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.