In Messico almeno cinque persone sono morte per il crollo di un palco durante un comizio per le elezioni presidenziali

Nella notte di mercoledì almeno cinque persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un palco in cui si stava tenendo un comizio per le elezioni presidenziali del 2 giugno in Messico. È successo nel nord del paese, a San Pedro Garza Garcia, vicino a Monterrey: al comizio avevano partecipato il candidato progressista Jorge Álvarez Máynez e altri membri del suo partito, il Movimento dei cittadini.

Secondo quanto riferito dalle autorità messicane, il crollo è stato causato dal forte vento. Álvarez Máynez ha detto sui suoi canali social di essere stato portato in ospedale e che sta bene, ma che alcuni componenti del suo staff sono stati feriti.