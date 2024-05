Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul decreto che ha reintrodotto il “redditometro”, lo strumento che mette a confronto diverse voci di spesa delle persone con i redditi dichiarati per verificare l’evasione fiscale, e sulle divisioni nella maggioranza di governo su questa scelta, altri si occupano delle divisioni fra i partiti di estrema destra europei dopo il contenuto di un’intervista di un membro del partito tedesco AfD, altri ancora seguono l’inchiesta della procura di Firenze per le stragi mafiose del 1993 nella quale è indagato l’ex comandante del ROS dei Carabinieri, il generale Mario Mori. Il Manifesto apre sulla gestione dei fondi europei ai paesi del Nord Africa per il contrasto dell’immigrazione verso l’Europa, mentre Domani si occupa del Medio Oriente, con la richiesta di arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu da parte del procuratore della Corte penale internazionale e il futuro dell’Iran dopo la morte del presidente Raisi.