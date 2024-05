La richiesta di arresto da parte del procuratore capo della Corte penale internazionale per il primo ministro israeliano Netanyahu, il ministro della Difesa Gallant e tre leader di Hamas nella Striscia di Gaza è la notizia principale sulla maggior parte dei giornali di oggi; alcuni la associano alla conferma della morte del presidente dell’Iran Raisi nell’incidente di domenica all’elicottero su cui viaggiava. Avvenire apre invece sui dati di un’indagine ISTAT sui ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, il Fatto e Libero si occupano della campagna elettorale per le prossime elezioni europee, e i giornali sportivi commentano il pareggio per 3-3 fra Bologna e Juventus nel campionato maschile di Serie A di calcio.