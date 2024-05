I principali giornali di oggi hanno titoli dedicati a temi diversi: i possibili problemi nel governo di Israele per il Corriere, l’inchiesta di Genova sul presidente della Liguria Giovanni Toti su Repubblica, un’intervista a Ilaria Salis sulla Stampa, i buoni risultati della Borsa sul Sole 24 Ore. La gran parte dei giornali riserva uno spazio in prima pagina al ritorno in Italia di Chico Forti: è il titolo di apertura soprattutto dei giornali conservatori, con toni celebrativi, il Fatto Quotidiano è invece polemico sull’accoglienza riservata a Forti. Il Manifesto apre sulla manifestazione dei movimenti LGBT+ in programma a Roma, i quotidiani sportivi sui problemi societari della squadra di calcio dell’Inter.