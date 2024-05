Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse: alcuni aprono sulla decisione del governo italiano di non aderire alla dichiarazione europea per la promozione delle politiche a favore delle comunità Lgbt+, altri seguono l’indagine della procura di Genova per corruzione che riguarda fra gli altri il presidente della regione Liguria Toti, altri ancora si occupano della campagna elettorale per le prossime elezioni europee. Il Manifesto apre sulle manifestazioni previste per oggi di persone contrarie alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, il Messaggero titola sulla mancanza di personale nelle amministrazioni pubbliche, il Fatto dà credito al presidente russo Putin sull’ipotesi di trattativa per arrivare a una pace con l’Ucraina, e i giornali sportivi commentano la decisione della Juventus di esonerare l’allenatore Allegri dopo le scenate alla fine della finale di Coppa Italia di mercoledì.