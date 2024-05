Almeno quattro persone sono morte in Texas a causa di una forte tempesta

Tra giovedì e venerdì almeno quattro persone sono morte in Texas, nel sud degli Stati Uniti, a causa di una violenta tempesta con temporali e venti molto forti. Quasi un milione di case e uffici sono inoltre rimasti senza corrente. I temporali si sono concentrati soprattutto nel sud-est dello stato, con venti che hanno raggiunto i 160 chilometri orari.

John Whitmire, il sindaco di Houston, ha detto che ci sono stati grossi danni in città: i venti hanno sfondato e infranto le finestre di molti edifici, sono crollate alcune infrastrutture e sono caduti diversi alberi. Whitmire ha consigliato ai residenti di restare in casa. La tempesta si è poi spostata verso lo stato della Louisiana, dove in oltre 200mila case manca già la corrente.