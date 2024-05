L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: alcuni si occupano dell’attentato al primo ministro slovacco Robert Fico, con gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e il timore per altri episodi di violenza in Europa, altri titolano sulla cancellazione del confronto televisivo sulla RAI fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dopo le osservazioni dell’Autorità garante per le comunicazioni, altri ancora sulle proteste degli studenti universitari per la situazione nella Striscia di Gaza e sul discorso del presidente della Repubblica Mattarella alla Sapienza a Roma. La Stampa apre sulle preoccupazioni delle banche per gli effetti delle modifiche alle norme sul superbonus edilizio, Avvenire segue la visita a Pechino del presidente russo Putin che ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, mentre i giornali sportivi si occupano dell’allenatore della Juventus Allegri e del suo nervosismo al termine della finale di Coppa Italia vinta mercoledì.