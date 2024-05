Il presidente dell’unica università americana che aveva accettato di boicottare Israele è stato sospeso per insubordinazione

Mercoledì Mildred Garcia, responsabile dell’Università statale della California (CSU), il sistema che regola diverse università pubbliche dello stato della California, ha sospeso Mike Lee, presidente della Sonoma State University (SSU), uno dei campus dell’USC, per «insubordinazione». Il giorno prima Lee aveva pubblicato una lettera in cui accettava diverse richieste degli studenti pro Palestina che da alcuni giorni stavano manifestando e si erano accampati nell’università. La lettera rendeva la SSU la prima e per ora unica università statunitense ad accettare le richieste dei manifestanti, ma secondo Garcia era stata pubblicata senza le autorizzazioni necessarie.

La lettera di Lee annunciava l’istituzione di un Comitato consultivo degli studenti per la giustizia in Palestina incaricato di supervisionare alcune attività della SSU, fra cui gli investimenti economici e trovare “alternative etiche” agli investimenti verso Israele, oltre al boicottaggio delle collaborazioni accademiche e degli scambi con università israeliane.

Nelle ultime settimane in molte università statunitensi – ma anche europee e italiane – ci sono state proteste particolarmente grosse di studenti pro Palestina, che chiedono generalmente che le loro università si espongano in modo fermo sulla necessità di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e che vengano resi noti, indagati o del tutto interrotti i rapporti con università israeliane e organizzazioni che sostengono Israele. Secondo una stima del New York Times, da metà aprile all’inizio di maggio nelle proteste nelle università sono state arrestate circa 1.600 persone (e quasi tutte rilasciate poco dopo).

La SSU è una piccola università con circa 6mila studenti poco a nord di San Francisco, negli Stati Uniti. Fa parte dell’Università statale della California, che racchiude una ventina di università oltre a quella di Sonoma. È distinta dall’Università della California, considerata generalmente più prestigiosa.

