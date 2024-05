La FIFA ha annunciato il primo Mondiale femminile di calcio per club 

Mercoledì la FIFA, organo di governo del calcio mondiale, ha annunciato che nel 2026 si terrà il primo Mondiale femminile per club. Per ora non ci sono molti dettagli: si sa che il campionato si terrà ogni quattro anni, con il prossimo previsto tra gennaio e febbraio del 2026. Coinvolgerà 16 squadre, ma non si sa ancora in che modo si qualificheranno. La FIFA sta investendo molto sulla promozione del calcio femminile, soprattutto da dopo l’elezione dell’attuale presidente Gianni Infantino, al suo terzo mandato e in carica dal 2016. La FIFA aveva annunciato di voler istituire un campionato mondiale femminile per club già nel 2022, e lo ha confermato mercoledì durante il suo congresso a Bangkok, in Thailandia.