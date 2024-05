Per molti giornali la notizia principale è ancora l’indagine per corruzione a Genova che ha coinvolto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, per il quale i titoli principali di oggi danno per probabili le dimissioni, mentre ieri per la prima volta ha parlato della vicenda anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore aprono invece sull’approvazione in commissione al Senato dell’emendamento che prolunga il periodo di tempo per il rimborso del superbonus edilizio, il Giornale intervista il leader della Lega Matteo Salvini sulle prossime elezioni europee, il Manifesto segue l’andamento della guerra nella Striscia di Gaza, mentre i giornali sportivi presentano la finale della Coppa Italia maschile di calcio fra Atalanta e Juventus che si gioca stasera a Roma.