Almeno 13 persone sono morte per un autobus precipitato in un burrone vicino ad Ayacucho, in Perù

Martedì vicino ad Ayacucho, in Perù, un autobus è precipitato in un burrone: almeno 13 persone sono morte e almeno 12 sono rimaste ferite. L’autobus era partito da Lima, la capitale del paese, sulla costa, ed era diretto ad Ayacucho, nell’entroterra: a bordo c’erano una quarantina di persone. I feriti sono stati portati nell’ospedale di Ayacucho e al momento non ci sono notizie sulle loro condizioni.

In Perù incidenti di questo tipo sono piuttosto frequenti, e spesso dovuti a conducenti che guidano troppo veloce su strade che sono molto spesso in cattive condizioni, con segnaletica carente o mancante, tra le altre cose. Il mese scorso, in un incidente simile, 25 persone sono morte nella regione settentrionale di Cajamarca, e secondo i dati del governo nel 2023 sono morte 3.138 persone in incidenti stradali.