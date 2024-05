Almeno 12 persone sono morte e più di 60 sono state ferite a causa del crollo di un grosso cartellone pubblicitario a Mumbai, in India

Almeno 12 persone sono morte e più di 60 sono state ferite a causa del crollo di un grosso cartellone pubblicitario a Mumbai, la più grande città dell’India. Il cartellone si trovava in una stazione di servizio nella parte orientale della città, ed è crollato nella notte tra lunedì e martedì a causa di una forte tempesta che era in corso nelle ore precedenti nella zona. Il cartellone, alto 70 metri e largo 50, è crollato sulla tettoia della stazione di servizio e sulle macchine che si trovavano lì per fare rifornimento. Secondo le autorità locali ci sarebbero 20-30 persone ancora intrappolate.