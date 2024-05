L’indagine di Genova per la presunta corruzione alla regione Liguria continua a occupare l’apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi: la notizia principale è l’interrogatorio di ieri dell’imprenditore Aldo Spinelli, che secondo le indiscrezioni avrebbe confermato le accuse al presidente della regione Giovanni Toti. La Stampa apre invece con un intervento della senatrice a vita Liliana Segre, preoccupata per il diffondersi dell’antisemitismo in Italia, il Sole 24 Ore si occupa di superbonus edilizio, Avvenire segue l’andamento della guerra in Ucraina, il Messaggero titola sul confronto televisivo in vista delle elezioni europee fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il Giornale apre sulla condanna di un suo collaboratore, e il Manifesto sulla visita in Italia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.