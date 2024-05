Gran parte dei quotidiani di oggi ha in apertura nuovi elementi dell’indagine della procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e a misure cautelari per imprenditori e politici locali. Il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore e il Giornale dedicano la loro apertura all’emendamento del governo sul Superbonus, il bonus edilizio che rimborsa i lavori di ristrutturazione che migliorano l’efficienza energetica degli edifici, e alle discussioni che questo sta provocando tra i membri del governo, soprattutto tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che l’ha promosso, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che invece si è mostrato contrario. Altri, come Il Messaggero, hanno in apertura alcune dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sull’autonomia dei magistrati. Il Manifesto apre con la richiesta da parte di Israele di evacuare Rafah, che preannuncerebbe l’invasione via terra di cui si parla ormai da mesi. Le prime pagine dei quotidiani locali sono dedicate soprattutto a mostrare i nomi dei candidati per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, che dovevano essere presentate entro ieri.