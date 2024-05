La maggior parte dei giornali di oggi segue ancora in apertura le notizie sull’indagine della procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e a misure cautelari per imprenditori e politici locali, indagine criticata da esponenti politici della destra sia nel merito delle accuse che per i tempi degli arresti. Il Sole 24 Ore si occupa delle modifiche al superbonus edilizio contenute in un emendamento del governo presentato ieri al Senato, il Messaggero si occupa del confronto televisivo in vista delle elezioni europee fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in programma il 23 maggio condotto da Bruno Vespa, qualche giornale apre sul convegno sulla natalità che si è tenuto a Roma, con l’intervento di Papa Francesco e gli scontri fra polizia e studenti che manifestavano per i diritti delle donne, e Libero si occupa di due aggressioni contro la polizia a Milano, accusando la sinistra per le posizioni sull’immigrazione.