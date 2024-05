Il cantante olandese Joost Klein è stato squalificato dall’Eurovision per un «incidente» con una dipendente della produzione

Sabato l’Unione europea di radiodiffusione (EBU) ha squalificato il cantante olandese Joost Klein dalla finale dell’Eurovision Song Contest, il grande festival musicale europeo che è in corso in questi giorni a Malmö, nel sud della Svezia. In un comunicato diffuso sabato, l’EBU ha spiegato che una donna che lavora nella produzione del programma ha presentato un «reclamo» alla polizia svedese contro Klein, e quindi non sarebbe «appropriato» fargli continuare il concorso mentre le autorità indagano sull’accaduto. Non è chiaro quale sia l’accusa nei confronti di Klein: nel comunicato l’EBU ha parlato genericamente di un «incidente». La finale dell’Eurovision si terrà questa sera, sabato 11 maggio.

Klein era in gara all’Eurovision con la canzone “Europapa”: era considerato uno dei favoriti per la vittoria, ma già venerdì pomeriggio era stato sospeso dalle prove generali della finale a causa dell’«incidente». Nel comunicato l’EBU ha detto di avere una «politica di tolleranza zero per i comportamenti inappropriati» durante l’evento, e di voler «garantire un ambiente di lavoro sicuro» per tutti i dipendenti e i partecipanti all’Eurovision. In questo contesto, il comportamento di Klein è stato ritenuto una violazione alle regole.

L’Eurovision è organizzato dall’EBU fin dal 1956, che riunisce le principali tv pubbliche di decine di paesi, principalmente europei. Nell’edizione di quest’anno i finalisti sono stati scelti tramite televoto in due serate, martedì e giovedì: i Paesi Bassi si erano qualificati in questo modo assieme ad altri 19 paesi. A questi si aggiungono i 5 paesi fondatori dell’evento – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – che sono qualificati di diritto alla finale, assieme a quello del vincitore dell’ultima edizione, in questo caso la Svezia. Per la finale, come di consueto, oltre al voto del pubblico ci sarà anche quello delle giurie di esperti di ciascuno dei paesi qualificati.

