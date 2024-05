A Roma ci sono stati scontri fra la polizia e studenti che volevano raggiungere un convegno sulla natalità

Venerdì a Roma ci sono stati scontri fra la polizia e un gruppo di studenti che manifestavano a favore dei diritti delle donne e che avrebbero voluto raggiungere il convegno “Stati Generali della Natalità”. I manifestanti sono stati fermati all’altezza di via Leone IV, mentre cercavano di raggiungere via della Conciliazione. Secondo le denunce delle organizzazioni degli studenti la polizia sarebbe intervenuta con i manganelli e una ragazza sarebbe stata ferita alla testa. Ieri al convegno “Stati Generali della Natalità” era stata duramente contestata la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella.