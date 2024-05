La ministra Eugenia Roccella ha lasciato un convegno sulla natalità dopo essere stata duramente contestata

Giovedì la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella ha interrotto l’intervento che avrebbe dovuto fare al convegno “Stati generali della natalità”, a Roma, a causa di intense contro di lei da parte di alcuni manifestanti presenti in sala. Non appena Roccella ha cominciato a parlare, un gruppo di manifestanti ha iniziato a interromperla urlando lo slogan: «Sul mio corpo decido io». La ministra ha quindi detto di essere «d’accordo» con loro, aggiungendo che il problema sta proprio nel fatto che «oggi le donne non decidono fino in fondo, liberamente, se vogliono avere figli». I manifestanti hanno risposto: «Vergogna».

In seguito una delle manifestanti è stata fatta salire sul palco e ha iniziato a leggere un proprio intervento, non programmato. A causa delle proteste la ministra ha però deciso di lasciare il palco senza concludere il proprio intervento. «La ministra è andata via e tornerà in un altro momento, sperando anche che questo faccia calmare gli animi. Vedremo domani o nei prossimi giorni se riusciremo a recuperare», ha detto il conduttore dell’evento, Gigi De Palo, che ha poi chiesto anche agli altri ospiti presenti sul palco di fare una pausa. Con un post su Facebook piuttosto polemico, Roccella ha poi definito quanto accaduto un «atto di censura» che le ha impedito di parlare e di rispondere ai contestatori.

Diversi politici hanno commentato l’episodio per difendere Roccella, soprattutto membri del governo: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social che il comportamento dei contestatori è stato «ignobile». Ma è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui «mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e con la nostra Costituzione».