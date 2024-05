L’Ucraina dice di aver respinto un’offensiva russa via terra nella regione di Kharkiv

Venerdì il governatore della regione ucraina di Kharkiv Oleh Syniehubov ha detto che le forze armate ucraine hanno respinto un tentativo dell’esercito russo di sfondare le linee difensive dell’Ucraina nella regione nord-orientale di Kharkiv. I combattimenti sono ancora in corso: non si sa con precisione quale sia la situazione, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha detto che «è in corso una feroce battaglia» in direzione di Kharkiv, che è la seconda città più grande del paese e uno dei principali obiettivi dell’offensiva russa in questa fase della guerra.

Secondo il ministero della Difesa l’attacco è iniziato con il bombardamento di alcuni piccoli insediamenti vicino al confine con la Russia, seguito da un bombardamento sulla città di Vovchansk (a una settantina di chilometri di distanza da Kharkiv) e dalla penetrazione di «piccoli gruppi di perlustrazione» nel territorio ucraino. Almeno una persona è stata uccisa nel bombardamento di Vovchansk, ma secondo Syniehubov «non è andato perso un solo metro» di territorio.

L’esercito ucraino è a conoscenza da tempo della possibilità che la Russia conduca una nuova offensiva in estate: Zelensky ha detto che l’esercito si era preparato di conseguenza. I funzionari ucraini sostengono peraltro che l’esercito russo non abbia le risorse sufficienti per riuscire a penetrare ulteriormente nel territorio ucraino e conquistare la città.

