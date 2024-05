Celebripost

Come ci si poteva aspettare una bella fetta di persone che valeva la pena fotografare, anche solo per stravaganza e creatività nella scelta degli abiti, era al Met Gala, la più dispendiosa e scenografica serata di beneficenza del mondo della moda: per non essere ridondanti a seguire abbiamo riproposto solo alcune delle celebrities meglio fotografate o più commentate, come Zendaya o Tyla, mentre la raccolta più estesa la trovate qui. Ci sono poi l’attrice Sophie Marceau a una cena di stato a Parigi, Michelle Yeoh dopo aver ricevuto la medaglia presidenziale della libertà statunitense, John Krasinski che abbraccia una specie di gigantesco peluche viola, quelli di Baby Reindeer e quelli di Bridgerton.