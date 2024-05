Un poliziotto è stato accoltellato alla stazione di Lambrate, a Milano: è in condizioni gravi

Nella notte tra mercoledì e giovedì, a Milano, un poliziotto è stato accoltellato da un uomo nella stazione di Lambrate, quartiere nella zona orientale della città: è in condizioni gravi. Il poliziotto era intervenuto insieme ad alcuni colleghi per fermare l’uomo, un migrante irregolare 37enne con alcuni precedenti penali, segnalato poco prima da alcuni passanti perché stava lanciando alcune pietre sia contro i treni che contro le persone: aveva appena ferito una donna di 55 anni, poi portata in ospedale in condizioni non gravi.

Durante l’operazione i poliziotti hanno cercato di stordire l’uomo con un taser, la pistola a impulsi elettrici: ne è seguito uno scontro, in cui l’uomo è riuscito a colpire uno degli agenti con tre coltellate alla schiena. Il poliziotto, di 35 anni, è stato operato d’urgenza all’ospedale Niguarda per un’emorragia dovuta alla lesione di alcuni organi interni. L’aggressore è stato arrestato e al momento si trova nel carcere di San Vittore, a Milano.