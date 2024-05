Warner Bros. ha detto che nel 2026 uscirà il primo film di una nuova serie ispirata a “Il Signore degli Anelli”

L’azienda di produzione cinematografica Warner Bros. ha annunciato che nel 2026 uscirà il primo di una nuova serie di film ispirati alla celebre saga fantasy Il Signore degli Anelli, di J. R. R. Tolkien. Il film è già in lavorazione con il titolo provvisorio Lord of the Rings: The Hunt for Gollum: sarà prodotto da Peter Jackson, che aveva sceneggiato, prodotto e diretto la celebre trilogia uscita tra il 2001 e il 2003, composta da La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. Il nuovo film sarà inoltre diretto e interpretato da Andy Serkis, l’attore che fece Gollum (il mostriciattolo famoso per la battuta «il mio tesssoro») nei primi film.

Warner Bros. ha detto che il film è in fase di scrittura e che se ne stanno occupando gli sceneggiatori Fran Walsh e Philippa Boyens, anche loro già autori dei film della prima saga: al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama, e si sa solo che girerà attorno al personaggio di Gollum.

La notizia era già stata vagamente anticipata a febbraio del 2023, quando il nuovo amministratore delegato di Warner Bros. Mike De Luca aveva fatto sapere di aver fatto un accordo per produrre una serie di film ispirati all’universo dei libri di Tolkien.

Intanto a dicembre è prevista l’uscita di un altro film ambientato nella Terra di Mezzo, intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, che però non fa parte della nuova serie e sarà ambientato 200 anni prima dei fatti del libro di Tolkien Lo Hobbit, a cui era stata dedicata un’altra trilogia cinematografica tra il 2012 e il 2014. Sia questa che la trilogia del Signore degli Anelli erano state un enorme successo e avevano incassato ai tempi circa 3 miliardi di dollari ciascuna.

– Leggi anche: Perché Tolkien piace tanto all’estrema destra