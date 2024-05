A Londra lo storico club privato Garrick, riservato ai soli uomini, permetterà infine l’adesione anche alle donne 

Martedì il Garrick, uno dei più antichi e celebri club privati di Londra, che finora consentiva l’adesione solo agli uomini, ha votato per permettere l’ammissione anche delle donne, col 60 per cento dei voti favorevoli e il 40 per cento contrari. Il voto è stato organizzato dopo anni di dibattiti e discussioni interne: alcuni membri chiedevano da tempo di aprire il club anche alle donne, e a tal proposito erano state proposte donne note come l’attrice Judi Dench e la studiosa Mary Beard. Alcuni dei membri più anziani sostenevano però che permettere l’adesione alle donne avrebbe stravolto l’identità del Garrick, fondato nel 1831 e diventato uno dei club privati più antichi della città.