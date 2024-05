A Bolzano è in corso un grosso incendio nella sede dell’azienda di tecnologie elettroniche Alpitronic

Mercoledì mattina a Bolzano, in Trentino-Alto Adige, si è sviluppato un grosso incendio nella sede dell’azienda di tecnologie elettroniche Alpitronic: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che stanno cercando di tenere sotto controllo l’incendio e di spegnerlo. Nel frattempo è stato chiuso lo spazio aereo sulla città. Per il momento non ci sono notizie di morti o feriti. Nel frattempo è stata evacuata una scuola e la Protezione civile ha consigliato a chi abita nelle vicinanze di tenere le finestre chiuse.