Otto cose che abbiamo comprato ad aprile

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un mini-aspirapolvere

Una redattrice ha comprato questo mini aspirapolvere ricaricabile, non in sostituzione dell’aspirapolvere che usa per pulire tutta la casa, ma per le piccole pulizie quotidiane, quando ha poco tempo a disposizione. «Così evito di dover tirare fuori quello grande per raccogliere le briciole dopo il pranzo o i capelli dopo la doccia», dice. Su Amazon costa 34 euro ed è lungo una trentina di centimetri: viene venduto con alcuni beccucci aggiuntivi, per superfici e anfratti diversi.

Un levapelucchi

Una redattrice del Post ha comprato questo aggeggio elettrico di Philips per togliere i pelucchi e i “pallini” che si formano sui maglioni. Serve un po’ di pazienza per toglierli perché non è potentissimo, ma è delicato sui tessuti «e non mi è mai successo che un maglione si incastrasse e venisse tagliato dalle lame interne», dice. Su Amazon costa 12 euro.

Una bilancina per il tè

Le bilancine di precisione potrebbero evocare in qualcuno un immaginario legato a traffici illegali di droghe, ma il redattore che l’ha acquistata la usa per pesare il suo tè Pu’er, che beve sfuso senza bustine seguendo tutti i passaggi con precisione. «Per bere il tè alla maniera cinese devi un minimo stare attento alle dosi», spiega. Su Amazon costa 8 euro.

Un poncho impermeabile

Una redattrice del Post che si sposta in bici per Milano ha comprato questo poncho impermeabile da usare quando piove. Per essere un impermeabile costa parecchio, 85 euro, ma la redattrice lo apprezza particolarmente perché si può agganciare al manubrio, così da coprire anche le gambe mentre si pedala, e dietro, allo zaino, con una specie di elastico che impedisce che svolazzi. Ha anche un cappuccio con visiera e, dice, «si asciuga subito». In più ha una tasca centrale per tenere le chiavi di casa o il telefono e viene venduto con una borsettina dove inserirlo quando non lo si usa.



Delle tovagliette per il pranzo

Una redattrice ha comprato queste tovagliette di Muji in pelle riciclata per sostituire quelle in tessuto che aveva a casa, che si sporcavano facilmente e che per i suoi gusti doveva lavare troppo spesso in lavatrice. Queste sono facili da pulire, basta passare un panno umido, costano 15 euro l’una e sono disponibili in tre colori: il suo è il verde eucalipto.



Un tostapane

Una redattrice del Post ha comprato questo tostapane giallo di De’Longhi, principalmente per il colore allegro (che si abbinava a quello di una friggitrice ad aria che aveva già). Apprezza in particolare il fatto che, invece della temperatura alla quale si vuol fare scaldare il toast, si possa scegliere il livello di tostatura, ovvero di che colore lo si voglia far diventare. Costa 33 euro su Amazon.

Una rastrelliera per bici

Visto che tenere la bici in casa era diventato un motivo di discussione con la propria compagna, una persona del Post ha deciso di comprare una rastrelliera per tutto il condominio, da tenere in cantina (ovviamente dopo averne parlato in assemblea condominiale). Questa l’ha trovata su Amazon, costa 52 euro, può ospitare sei biciclette ed è facile da montare.

Una maschera viso

Una redattrice ha comprato questa maschera (per l’ennesima volta) della marca Comfort zone, di cui ha già altri prodotti. È una maschera esfoliante delicata che in teoria serve per attenuare rughe e pori, ma di fatto lascia la pelle molto morbida ed è adatta anche alle pelli sensibili. Sul sito dell’azienda costa 51 euro, mentre su Amazon si trova a 20 euro. Occhio però perché rende la pelle anche più sensibile al sole, quindi è meglio applicarla di sera prima di andare a dormire (va messa un giorno sì e uno no e lasciata in posa al massimo 15 minuti, prima di sciacquare) e poi usare sempre una crema solare con protezione alta di giorno.