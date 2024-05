I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni si occupano dell’andamento della guerra in Ucraina e delle preoccupazioni per un’avanzata russa, altri delle trattative per arrivare a una tregua a Gaza e alla liberazione degli ostaggi israeliani, altri ancora dell’arresto a Miami di un giovane italiano con metodi molto violenti da parte della polizia. Repubblica apre sullo sciopero di oggi dei giornalisti della RAI, Domani titola sulle proteste della magistratura contro la riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio, la Verità continua la sua campagna contro i vaccini per il coronavirus, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica nella Serie A maschile di calcio e il giro d’Italia di ciclismo.