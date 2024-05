Nella notte tra domenica e lunedì c’è stato un incendio nel carcere minorile Beccaria di Milano. I vigili del fuoco hanno detto che l’incendio è iniziato attorno alle 2 di notte, e che si è sviluppato da un materasso che si trovava in una cella del secondo piano: per spegnere le fiamme hanno impiegato più di tre ore. Non c’è stato nessun ferito.

Nelle ultime settimane i il carcere Beccaria di Milano è al centro dell’attenzione mediatica per via delle indagini sugli abusi e sui maltrattamenti subiti da alcuni detenuti, che hanno generato una forte impressione nell’opinione pubblica e per i quali ad aprile erano state arrestate 13 persone.

