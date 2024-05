Donald Trump è stato multato di nuovo per aver violato l’ordine che gli vieta di fare commenti su chi è coinvolto nel suo processo

Lunedì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato multato di nuovo per aver violato l’ordine che gli vieta di fare commenti sulle persone coinvolte nel processo penale contro di lui in corso a New York, quello per il presunto pagamento illecito all’attrice di film porno Stormy Daniels. Il giudice Juan Merchan ha detto che, se Trump dovesse continuare a violare l’ordine, potrebbe essere costretto ad adottare misure di detenzione per «tutelare la dignità del sistema giudiziario».

Il provvedimento, chiamato gag order, è stato imposto per impedire a Trump di esprimere commenti potenzialmente lesivi sui testimoni e su altre persone coinvolte nel caso. La scorsa settimana Merchan aveva stabilito una multa totale di 9mila dollari, mille per ciascuno dei nove commenti fatti da Trump tra il 10 e il 17 aprile e che a suo dire avevano violato il gag order. Con la multa odierna, di mille dollari, l’entità complessiva della sanzione è salita a 10mila.

