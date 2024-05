Una donna è morta in Valtellina, in Lombardia, dopo essere caduta da un impianto di zipline

Domenica una donna di 41 anni è morta a Bema, in Valtellina, in Lombardia, dopo essere caduta da un impianto di zipline, cioè quelli che permettono di scivolare su una fune da due punti molto distanti legati con un imbrago. Le circostanze dell’incidente non sono ancora state chiarite: secondo una prima ricostruzione citata da Repubblica e dal Corriere della Sera la donna potrebbe essersi sentita male a pochi metri dall’arrivo, e per questo avrebbe fatto dei movimenti che l’avrebbero fatta precipitare. La procura di Sondrio ha sequestrato l’impianto.