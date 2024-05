Il tennista italiano Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali di Roma per un infortunio

Il tennista italiano Jannik Sinner ha annunciato su X (l’ex Twitter) che non parteciperà agli Internazionali di Roma, uno dei tornei più importanti della stagione tennistica dopo i cosiddetti Slam, per via di un infortunio all’anca. Mercoledì Sinner si era ritirato dal torneo Masters 1000 di Madrid proprio per via di questo infortunio. La partecipazione di Sinner agli Internazionali era molto attesa, dato che in Italia le attenzioni e l’interesse nei suoi confronti sono molto aumentati dopo le sue recenti vittorie, che nelle prossime settimane lo porteranno a giocarsi il titolo di numero 1 al mondo nella classifica del tennis professionistico.