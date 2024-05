Il tennista italiano Jannik Sinner si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Madrid per un dolore all’anca

Mercoledì il tennista italiano Jannik Sinner ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Madrid, dove giovedì o venerdì avrebbe dovuto giocare i quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che a questo punto andrà direttamente in semifinale. Da alcuni giorni Sinner aveva un dolore all’anca, ma era riuscito comunque a giocare e a vincere tre partite nel torneo. Ha però detto che il dolore è aumentato nel corso dei giorni e che quindi preferisce ritirarsi per non peggiorare le cose. Tra pochi giorni, il 6 maggio, inizieranno gli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia.

Il torneo di Madrid si gioca sulla terra rossa ed è della categoria Masters 1000, la più importante del tennis dopo i quattro tornei del Grande Slam (anche gli Internazionali di Roma sono un torneo Masters 1000). Sinner era la testa di serie numero 1 del torneo di Madrid, cioè il tennista più alto in classifica tra quelli in tabellone. Nel ranking mondiale maschile invece Sinner è attualmente secondo, dopo il serbo Novak Djokovic.