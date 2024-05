Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a molte notizie diverse: le proteste nelle università italiane e estere contro la guerra nella Striscia di Gaza e gli interventi della polizia per sgomberare le occupazioni negli Stati Uniti e a Parigi, la possibilità di un intervento militare diretto in aiuto dell’Ucraina prospettata dal presidente francese Macron, la preoccupazione per i conti pubblici dell’Italia e i dati dell’ISTAT sull’occupazione, la campagna elettorale per le elezioni europee, la classifica sulla libertà di stampa nel mondo diffusa da Reporters sans frontières nella quale l’Italia perde 5 posizioni, e la partenza di oggi a Torino del Giro d’Italia maschile di ciclismo.