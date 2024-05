Gli Hall & Oates si sono separati

Venerdì Daryl Hall, membro del noto duo pop statunitense degli Hall & Oates, ha confermato ufficialmente al magazine Variety che il duo smetterà di esibirsi dopo cinquant’anni di carriera per via di una controversia legale nata dal tentativo del suo collega John Oates di vendere la propria metà della società Whole Oats Enterprises, che controlla il marchio commerciale Hall & Oates e i diritti collegati. Un giudice aveva poi vietato a Oates di vendere la sua quota dell’azienda senza il permesso di Hall. La notizia dello scioglimento del duo circolava da tempo, ma non era mai stata confermata ufficialmente.

Gli Hall & Oates si formarono nel 1969 e occuparono a lungo le classifiche di vendita mondiali con una serie di canzoni pop-soul tra gli anni Settanta e Ottanta, fra cui la più famosa è probabilmente “You Make My Dreams”. Nel 2014 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e due anni dopo hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Intervistato da Variety, Hall ha raccontato che i due non scrivono una canzone insieme «da almeno 25 anni» e che da tempo l’unica cosa che facevano insieme era esibirsi in concerto. Nel frattempo Hall è tornato a collaborare con Dave Stewart – più noto per aver formato gli Eurythmics insieme ad Annie Lennox – e sta lavorando con lui al suo sesto album da solista.