Decine di voli sono stati ritardati, dirottati o cancellati per via di un aereo che è finito fuori pista all’aeroporto di Olbia

Venerdì decine di voli in partenza dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, in Sardegna, sono stati ritardati, cancellati o dirottati all’aeroporto di Alghero, sempre in Sardegna, per via di un incidente avvenuto sulla pista di atterraggio. Attorno alle 13:30 un piccolo aereo dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo (ENAV, l’azienda pubblica che fornisce servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo italiano) ha avuto problemi in fase di atterraggio ed è finito fuori pista all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Non è ancora chiara la ragione dell’incidente. A bordo dell’aereo c’erano tre persone che però non risultano ferite.

Data la necessità di mettere in sicurezza la pista, però, l’aeroporto (che è uno dei tre scali internazionali presenti in Sardegna) è stato chiuso, e dovrebbe rimanerlo fino alle 20 di venerdì. I voli in ritardo sono quelli in partenza, almeno 32, e quelli in arrivo sono stati dirottati, come detto, ad Alghero. I voli cancellati sono quattro: due voli Aeroitalia in arrivo e in partenza per Milano Linate, oltre a un Easyjet e un Ryanair diretti a Bergamo.