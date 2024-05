Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni aprono sulle proteste nelle università degli Stati Uniti per la situazione nella Striscia di Gaza e sull’intervento della polizia per sgomberare le occupazioni dei manifestanti, altri si occupano degli elenchi definitivi dei candidati dei partiti per le prossime elezioni europee. Repubblica titola invece sulle parole del presidente francese Macron che ha ipotizzato un intervento militare diretto in difesa dell’Ucraina, la Stampa apre sui rilievi che potrebbero arrivare dall’Unione Europea sui conti pubblici italiani, Avvenire segue le proposte di legge per riconoscere la cittadinanza ai figli di stranieri nati e cresciuti in Italia, e Domani si occupa delle vicende giudiziarie della ministra del Turismo Santanchè.