Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali di Roma per un infortunio

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha detto che non parteciperà agli Internazionali d’Italia, il più importante torneo di tennis che viene organizzato annualmente in Italia, a Roma, e in programma dal 6 al 19 maggio. Alcaraz, che mercoledì aveva perso in tre set (6-4, 3-6, 2-6) contro il russo Andrej Rublëv ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, ha detto di avere un problema al braccio destro, in particolare al pronatore rotondo, un muscolo dell’avambraccio.

È lo stesso problema che aveva costretto Alcaraz, numero 3 del ranking mondiale, a saltare i tornei di Montecarlo e Barcellona ad aprile. Su X (Twitter) ha scritto che vuole recuperare del tutto prima di tornare a giocare. Per il torneo di Roma è in dubbio anche la presenza del tennista italiano Jannik Sinner, numero 2 del mondo, dopo che a Madrid si è ritirato per un dolore all’anca. Gli Internazionali di Roma sono un torneo della categoria Masters 1000, la più importante del tennis dopo i quattro del Grande Slam.