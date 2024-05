Su TikTok torneranno le canzoni di cui Universal Music detiene i diritti

Giovedì la grande azienda discografica Universal Music e la piattaforma social TikTok hanno annunciato il raggiungimento di un nuovo accordo di licenza che permetterà a TikTok di diffondere nuovamente sulla propria piattaforma canzoni di cui Universal detiene i diritti. Le canzoni includono quelle di artisti e artiste estremamente popolari come Taylor Swift, utilizzate quotidianamente dagli utenti di TikTok, che sono più di un miliardo: lo scorso febbraio Universal le aveva ritirate dalla piattaforma perché le due aziende non erano riuscite a rinnovare l’accordo di licenza scaduto a gennaio.

I disaccordi riguardavano soprattutto il pagamento dei musicisti e degli autori, la tutela dagli effetti dannosi dell’intelligenza artificiale e la sicurezza online degli utenti di TikTok. Sull’accordo appena raggiunto non sono stati diffusi molti dettagli, ma secondo un comunicato diffuso da Universal TikTok si sarebbe impegnato in tutti e tre gli ambiti: per investire risorse per creare strumenti che permettano ad artisti e artiste di guadagnare di più e aumentare i propri fan con le proprie canzoni su TikTok, per rimuovere la musica generata dall’intelligenza artificiale e per aumentare la protezione degli utenti online.