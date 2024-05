Almeno 19 persone sono morte nel crollo di un tratto di autostrada nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina

Nella notte tra martedì e mercoledì almeno 19 persone sono morte in seguito al crollo di un tratto di autostrada nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. Il crollo è avvenuto intorno alle 2 di notte locali (le 20 di martedì sera in Italia) all’altezza della città di Meizhou: al momento non ne sono note le cause, anche se è possibile che abbiano contribuito le piogge molto intense che stanno interessando la zona negli ultimi giorni. Oltre ai 19 morti ci sono stati 30 feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita.