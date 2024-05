È morto il chitarrista statunitense Duane Eddy, aveva 86 anni

Duane Eddy, spesso considerato uno dei migliori chitarristi rock and roll di tutti i tempi, è morto martedì 30 aprile a Franklin nel Tennessee, negli Stati Uniti: aveva da poco compiuto 86 anni (la notizia della sua morte è stata diffusa il primo maggio). Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta era diventato famoso grazie ad alcune canzoni – e all’effetto “vibrato” (“twangy”) della sua chitarra – come “Because They’re Young”, “Peter Gunn” e “Rebel-‘Rouser”.

Eddy era nato il 26 aprile del 1938 a Corning, nello stato di New York, e aveva iniziato a suonare la chitarra quando aveva cinque anni. A sedici aveva già formato un duo e si era fatto notare in una stazione radio dell’Arizona, stato dove si era trasferito con la famiglia. Con le corde della chitarra aveva perfezionato una tecnica per ottenere un effetto simile al vibrato, che utilizzava in vari generi oltre al rock and roll, come il country, il blues, il gospel e il jazz.