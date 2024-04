Il questore di Pisa Sebastiano Salvo è stato trasferito alla questura di La Spezia, dopo la carica della polizia contro gli studenti

Il questore di Pisa Sebastiano Salvo è stato trasferito alla questura di La Spezia. Al suo posto arriverà Raffaele Gargiulo, attuale questore di Latina. Il trasferimento di Salvo è stato deciso dopo una riunione del Consiglio dei ministri e anche a seguito delle violente cariche della polizia contro gli studenti che lo scorso 23 febbraio avevano manifestato a Pisa in favore della Palestina. Dalla questura di Pisa, ha scritto Repubblica senza citare fonti, hanno parlato di «un avvicendamento».

Le cariche, in cui a Pisa erano state ferite 13 persone, avevano provocato polemiche da parte di vari esponenti dell’opposizione nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, accusato di non aver fatto abbastanza per evitare che i cortei finissero in scontri e violenze. Sul caso era intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella facendo un richiamo pubblico piuttosto duro al ministro.

A Pisa il corteo dei manifestanti pro Palestina era partito da piazza Dante e a un certo punto aveva imboccato via san Frediano, una strada molto stretta che sbuca su piazza dei Cavalieri, dove ha sede la Scuola Normale. Lì i manifestanti, dopo aver trovato la strada sbarrata da un veicolo della polizia e da agenti in tenuta antisommossa, avevano provato ad avanzare pacificamente e con le mani alzate: a quel punto la polizia aveva deciso per una «carica di alleggerimento», un’azione fisica volta a ridurre la pressione del corteo e a sgomberare un po’ la folla. In realtà, con il corteo bloccato nella strettoia di via San Frediano, i poliziotti avevano manganellato con violenza gli studenti, e non si erano limitati a farli indietreggiare ma li avevano anche inseguiti mentre scappavano. Per quei fatti la procura di Pisa aveva aperto un’inchiesta.

– Leggi anche: Le polemiche per le cariche della polizia contro gli studenti a Pisa e Firenze