Nel primo trimestre del 2024 l’economia italiana è cresciuta più della media dell’Eurozona

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT nel primo trimestre dell’anno il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano è cresciuto dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La crescita è stata sostenuta da tutti i settori dell’economia, come l’agricoltura, l’industria e i servizi. Sono risultati negativi i consumi nazionali, compensati però da un aumento delle esportazioni (al netto delle importazioni).

Rispetto alla media degli altri paesi dell’Eurozona l’Italia è cresciuta leggermente di più: nello stesso periodo il PIL dell’Eurozona è cresciuto dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente, come l’Italia, e dello 0,4 rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, 0,2 punti percentuali in meno dell’Italia. Tra i paesi con cui solitamente si confronta, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno il nostro paese è cresciuto più della Germania, il cui PIL si è ridotto dello 0,2, ma meno di Francia e Spagna, che sono cresciute rispettivamente dell’1,1 e del 2,4 per cento.

