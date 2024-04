Almeno cinque persone sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Odessa, sul mar Nero

Almeno cinque persone sono state uccise da un attacco missilistico russo compiuto lunedì a Odessa, nel sud-ovest dell’Ucraina, sul mar Nero. Il governatore della regione, Oleh Kiper, ha scritto su Telegram che sono state ferite 32 persone, di cui otto in modo grave, e che oltre a quelle uccise nell’attacco un uomo è morto a causa di un infarto che si pensa sia legato all’evento.

L’attacco ha provocato un incendio nell’edificio colpito, che nella zona è conosciuto come “il castello di Harry Potter” per via dello stile neogotico e delle sue guglie: è un’università privata di giurisprudenza diretta dall’ex parlamentare ucraino Serhiy Kivalov, che secondo la tv pubblica Suspilne è stato ferito nell’attacco.

