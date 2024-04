In North Carolina quattro poliziotti sono stati uccisi in un’operazione per arrestare un uomo accusato di possesso illegale di armi

Lunedì a Charlotte, in North Carolina, negli Stati Uniti, quattro agenti di polizia sono stati uccisi durante un’operazione per arrestare un uomo accusato di possesso illegale di armi da fuoco. Mentre gli agenti si avvicinavano alla sua abitazione è iniziata una sparatoria: l’uomo ricercato ha sparato contro un agente, uccidendolo, per poi venire ucciso a sua volta da un colpo di arma da fuoco. A quel punto altre persone che erano all’interno dell’abitazione hanno iniziato a sparare contro gli altri agenti, uccidendone tre. Altri quattro sono rimasti feriti.

Secondo alcuni testimoni oculari gli spari reciproci sono continuati per almeno due ore, fino a quando altri agenti di polizia sono riusciti a fare irruzione all’interno della casa, sfondando finestre e porte. La polizia ha detto che sono stati interrogati una donna e un ragazzo di 17 anni, entrambi trovati dentro casa. Non sono stati diffusi dettagli sull’identità dell’uomo ucciso.