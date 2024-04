Nella periferia di Londra un uomo con una spada è stato arrestato dopo aver aggredito alcuni passanti

Martedì nella periferia nord-orientale di Londra, nel Regno Unito, un uomo con una spada ha aggredito alcuni passanti e due agenti di polizia: al momento non ci sono notizie di morti, ma i servizi di soccorso della città hanno detto di aver soccorso sul posto cinque persone, che poi sono state portate in ospedale. Le loro condizioni non sono note.

L’uomo, che ha 36 anni, è stato arrestato poco dopo: non si hanno informazioni sulla sua identità, né sulla spada con cui era armato. La polizia, comunque, ha detto di non considerare l’aggressione un atto terroristico.

L’attacco è avvenuto a Hainault, nel quartiere di Redbridge, uno dei borough (le divisioni amministrative) in cui è divisa Londra. Sono comunque in corso indagini e accertamenti, al momento è stata chiusa la fermata della metropolitana di Hainault e i mezzi pubblici stanno venendo deviati per lasciare libera l’area.