Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in chiusura della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara, durante il quale ha annunciato che si candiderà come capolista in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Fa eccezione la Stampa, che apre con un’intervista al ministro dell’Interno Piantedosi sulla gestione delle manifestazioni di questi giorni di protesta per la situazione nella Striscia di Gaza, mentre i giornali sportivi si occupano della giornata di festeggiamenti a Milano per la vittoria dello scudetto nel campionato di Serie A maschile di calcio da parte dell’Inter.