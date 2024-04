Perugia ha vinto lo Scudetto della pallavolo maschile, il secondo della sua storia

Domenica sera la Sir Safety Umbria Volley Perugia ha battuto per 3 set a 1 la Mint Vero Volley Monza in gara-4 delle finali della Superlega, il campionato di pallavolo maschile, e ha vinto il secondo Scudetto della sua storia.

Le finali si vincono al meglio delle cinque partite, vince cioè chi arriva per prima a tre. Quella di domenica è stata per l’appunto la terza vittoria nella serie per Perugia: in gara-1 aveva vinto 3-1 in casa, in gara-2 era stata battuta per 3-2 a Monza e in gara-3 si era portata in vantaggio nella serie, vincendo ancora per 3 a 1.

È la seconda volta che Perugia vince lo Scudetto: ci era già riuscita nella stagione 2017-2018, quando aveva battuto in finale l’Associazione Sportiva Volley Lube, una squadra di Treia, in provincia di Macerata.