Nei giornali di oggi si parla della la polemica nata da una frase del generale Roberto Vannacci riguardo alla proposta di fare classi separate per gli studenti con disabilità. Si parla poi delle polemiche per la partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia di ieri a Pescara di due manager pubblici: Bruno Frattesi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invece ha assegnato 29 “Attestati d’Onore” per premiare con il titolo di “Alfiere della Repubblica” i giovani che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. Sul Sole 24 Ore si parla di detrazioni fiscali per chi assume e delle persone che rinunciano a farsi curare per via delle lunghe liste d’attesa per le visite mediche.