Circa 700 persone sono state evacuate da un hotel in provincia di Verona per un incendio

Nella notte tra sabato e domenica si è sviluppato un incendio in un hotel di Villafranca di Verona, in provincia di Verona. L’incendio è iniziato intorno alle 3:45 in una stanza del secondo piano dell’Hotel Antares Sport & Wellness, e ha provocato molto fumo che si è esteso in tutto il resto della struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo e hanno evacuato circa 700 persone che si trovavano all’interno: nessuna di loro è stata ferita. L’incendio è stato spento nelle ore successive, ma non si sa ancora cosa lo abbia causato.